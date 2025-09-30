Seine Sturheit, die Korruption rund um ihn herum, vor allem aber sein Kampf gegen alle Gerichtsentscheidungen und die Verfassung haben die serbische Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina in die schwerste Krise seit Jahrzehnten geführt: Milorad Dodik, allmächtiger Herrscher über die Republika Srpska (RS). In Österreich hat der 66-jährige bosnische Serbe Einreiseverbot, in Deutschland ebenso. Umso öfter reiste der langjährige starke Mann der RS nach Moskau, wo er tatkräftig vom Kreml und besonders von Außenminister Lawrow unterstützt wird. Im August war der Präsident der serbischen Teilrepublik seines Amtes enthoben worden. Zuvor war der Politiker, der stets gegen die internationale Gemeinschaft wetterte und die kleine, verarmte RS rücksichtlos für seinen Familienclan ausbeutete, bereits verurteilt und zu einem sechsjährigen Verbot der Ausübung öffentlicher Ämter verurteilt worden.

Doch das kümmerte Dodik wenig: Er regierte weiter, entließ oder setzte Politiker nach seinem Gutdünken ein, trat im Parlament in Banja Luka auf und ließ sich weiter im Dienstwagen herumführen. Die ganzen Verfahren nehme er einfach nicht zur Kenntnis, donnerte er immer wieder - ebenso wenig wie den Ruf nach Neuwahlen. Wahlen am 23. November Genau solche aber setzte die Wahlkommission für den 23. November an. "Bedeutungslos" sei das, wetterte Dodik, "diese Wahlen werden in der Republika Srpska nicht stattfinden." Nun aber kam die überraschende Kehrtwende. Dodiks Partei SNSD wird doch am Urnengang teilnehmen. Der Beschluss dafür fiel am Montag in Banja Luka in der Partei einstimmig. Was seine viele Gegner und Kritiker in Bosnien als Kapitulation Dodiks ansehen, dem zunehmend die Unterstützung in der eigenen Anhängerschaft abhanden kam, bezeichnet der abgesetzte Präsident vielmehr als "Verrat der Opposition": Nur deswegen müsse seine Partei nun an den Wahlen teilnehmen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/SERGEI ILNITSKY Dodik mit dem russischen Außenminister Lawrow

Dass die serbischen Nationalisten von der SNSD erneut Milorad Dodik aufstellen, gilt als unwahrscheinlich. Doch der alle Strippen ziehende Serbenführer wird es sich kaum nehmen lassen, aus der zweiten Reihe heraus die gesamte Partei und die Region zu kontrollieren. Dabei hatte Dodik einst als Hoffnungsträger und Gegenspieler des Kriegsverbrechers Radovan Karadzic begonnen. Doch in seinen 27 Jahren an der Macht verwandelte Dodik die serbische Entität in ein wirtschaftlich zerstörtes, autokratisch regiertes Schwarzes Loch - in dem nur er und seine Familie immer reicher wurden.