"His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy.

There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti",

singt US-Rapper Eminem in seinem Songs "Lose Yourself". 19 Jahre nach dessen Veröffentlichung eröffnet der 48-Jährige in den USA ein Pasta-Restaurant und benennt es nach seiner bekannten Songzeile "Mom's Spaghetti". Das Lokal soll am Mittwoch in der Metropole Detroit im US-Bundesstaat Michigan seine Türen öffnen.