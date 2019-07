Radioaktive Wolke über Europa: Ursache erforscht

Erhöhte Werte bis in die Karibik

Anhand von insgesamt rund 1.300 Proben analysierten 70 Wissenschafter aus ganz Europa unter der Leitung Steinhausers und Olivier Massons vom IRSN ( Frankreich) einerseits, ob es sich bei dem Vorfall um einen Reaktorunfall gehandelt haben und andererseits, von wo die Radioaktivität ausgetreten sein könnte. Die Verbreitung der Ruthenium-106-Wolke war erstaunlich: Nicht nur in weiten Teilen Mittel- und Osteuropas, Asiens und der arabischen Halbinsel wurden erhöhte Werte registriert, auch in der Karibik wurden sie gemessen. Aus Österreich gingen am Atominstitut der TU Wien und von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gewonnene Messdaten in die Untersuchung ein.

Die europaweiten Höchstwerte erreichten 176 Millibecquerel pro Kubikmeter Luft. Das entspricht 100-fach erhöhten Werten des radioaktiven Isotops mit einer Halbwertszeit von 374 Tagen, als sie nach der Fukushima-Katastrophe in Europa registriert wurden. Insgesamt habe es sich mit geschätzten 250 bis 400 Terabecquerel an freigesetztem Ruthenium-106 um eine "beträchtliche Freisetzung" gehandelt, wie es in der Arbeit heißt.

Wiederaufbereitungsanlage als Verursacher

Dass etwa ein abgestürzter Satellit, der Radioisotope an Bord hatte, die Quelle war oder die Belastung gar von einem größerer Reaktorunfall herrührte, sei aufgrund der Daten auszuschließen. Da neben Ruthenium keine anderen radioaktiven Stoffe in erhöhtem Ausmaß registriert wurden, lag für die Wissenschafter der Schluss nahe, dass der Verursacher eine Wiederaufbereitungsanlage gewesen sein muss. Die gemessen Verteilungsmuster in Kombination mit Modellen über die Wege, die das Ruthenium in der Atmosphäre genommen haben könnte, wiesen auf einen Ursprungsort im südlichen Ural hin, wo sich mit der russischen Nuklearanlage Majak sozusagen ein dafür geeigneter Kandidat befindet.

Diese Anlage ist ein gebranntes Kind: Denn bereits im September 1957 ereignete sich an diesem Ort die zweitgrößte nuklearen Freisetzung in der Geschichte nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986. Beim "Kyschtym-Unfall" am 29. September 1957 war dort ein Tank mit flüssigen Abfällen aus der Plutoniumproduktion explodiert. Das zog in der Gegend starke radioaktive Kontamination nach sich.