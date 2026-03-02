Ägypten

Schock-Aktion an 4.000 Jahre alter Pyramide – Reiseführer verhaftet

Ein Touristenguide bemalte die 4.000 Jahre alte Unas-Pyramide. Ihm drohen mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe.
02.03.2026, 11:32

Pyramide in der Wüste mit mehreren Touristen im Vordergrund bei klarem Himmel.

Weil er auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt haben soll, ist ein ägyptischer Reiseführer festgenommen worden. Den Behörden zufolge gestand er die Tat. Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9.000 Euro. 

Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, wollte der Touristenführer seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen. Dafür soll er die Oberfläche der Unas-Pyramide genutzt haben.

Reiseführer bekritzelt 4.000 Jahre alte Pyramide

Das monumentale Grabmal des Pharaos Unas befindet sich in Sakkara, der Nekropole der altägyptischen Hauptstadt Memphis, unweit von Kairo. Die über 4.000 Jahre alte Pyramide aus der 5. Dynastie gilt vor allem wegen ihrer Inschriften als bedeutsam. Die Kritzeleien konnten laut Behördenangaben wieder entfernt werden.

Video von der Aktion kursiert in den sozialen Medien

Ein Video, das in sozialen Medien kursiert, soll zeigen, wie der Mann auf frischer Tat ertappt und zur Rede gestellt wurde. Nutzer zeigten sich teils empört über den laxen Umgang mit den archäologischen Zeugnissen. Die ägyptische Regierung bemüht sich seit einigen Jahren, den Tourismus anzukurbeln. 

Spätestens seit der Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Kairo im vergangenen November ist auch bei der Bevölkerung ein neues Bewusstsein im Hinblick auf das antike Erbe zu spüren.

