Weil er auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt haben soll, ist ein ägyptischer Reiseführer festgenommen worden. Den Behörden zufolge gestand er die Tat. Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9.000 Euro. Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, wollte der Touristenführer seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen. Dafür soll er die Oberfläche der Unas-Pyramide genutzt haben.

Reiseführer bekritzelt 4.000 Jahre alte Pyramide Das monumentale Grabmal des Pharaos Unas befindet sich in Sakkara, der Nekropole der altägyptischen Hauptstadt Memphis, unweit von Kairo. Die über 4.000 Jahre alte Pyramide aus der 5. Dynastie gilt vor allem wegen ihrer Inschriften als bedeutsam. Die Kritzeleien konnten laut Behördenangaben wieder entfernt werden.