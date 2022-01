Protest gegen die Tötung von 2.000 Hamstern in Hongkong

In Hongkong gilt wie in Festland-China eine strikte "Zero-Covid"-Politik. Schon beim Auftreten einzelner Corona-Fälle greifen die Behörden zu harten Maßnahmen wie lokal begrenzten Lockdowns. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das Risiko einer Tier-zu-Mensch-Übertragung von Corona-Infektionen gering, aber nicht ausgeschlossen.