Prinz Andrew: Kann mich nicht an Treffen mit Epstein-Opfer erinnern

Der britische Prinz Andrew kann sich nach eigenen Angaben nicht an ein Treffen mit einem mutmaßlichen Opfer des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein erinnern. "Ich habe keinerlei Erinnerung daran, diese Dame jemals getroffen zu haben", sagte Andrew in einem Interview mit der BBC, das am Samstag ausgestrahlt werden sollte.

Bei der Frau handelt es sich um Virginia Roberts Giuffre, die angibt, sie sei zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden.