Priester in Spanien handelte illegal mit Viagra - festgenommen

Ein Priester ist in Spanien wegen illegalen Handels mit Viagra festgenommen worden. Zusammen mit dem Geistlichen sei in Don Benito in der Provinz Badajoz im Westen des Landes ein weiterer Mann in Polizeigewahrsam genommen worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Beim zweiten Mann handle es sich um den mutmaßlichen Lebens- und "Geschäftspartner" des Priesters. Viagra ist in Spanien, ebenso wie in Österreich verschreibungspflichtig und nur mit Rezept legal erhältlich.