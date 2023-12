Oh mein Gott! Schönster Mann Italiens will jetzt Priester werden

Der mittlerweile 21-jährige Edoardo Santini gewann einst einen Schönheitswettbewerb der Modegruppe ABE und wurde zum schönsten Mann Italiens gekürt. Danach arbeitete er als Model.

Jetzt will er aber Priester werden. "Im Alter von 21 Jahren habe ich eine spirituelle Reise unternommen, um Priester zu werden, wenn Gott es will", so der Feschak in den sozialen Medien.