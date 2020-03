"In seiner tragischsten Stunde fühlt sich Italien alleine gelassen"

Aftonbladet ( Stockholm):

"So schwer, erschreckend und auf die Probe stellend die Corona-Pandemie für die reichen Länder des Westens ist: Das ist nichts verglichen mit der Krise, vor der ärmere Länder stehen. So viele Faktoren machen die Armen besonders anfällig in der Pandemie, darunter beengtes Wohnen, schlechte Hygienemöglichkeiten und ein geringerer Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Informationen. Die wirtschaftliche Krise schlägt auf der ganzen Welt zu, weshalb es schwerer als sonst sein wird, alle benötigten Ressourcen aus dem Ärmel zu schütteln. Aber der reichere Teil der Welt kann nicht die Augen davor verschließen, was den Ärmsten bevorsteht."

Lidove noviny ( Prag)

"Vielleicht erzieht die aktuelle außergewöhnliche Situation die Menschen zu mehr Rücksicht auf andere. Es ist wohl kaum zu erwarten, dass Kollegen mit einem Schnupfen oder einem grippalen Infekt in Zukunft häufiger zu Hause bleiben werden, um andere nicht anzustecken, denn sie haben ja immer so viel Arbeit zu erledigen. Doch vielleicht werden diese Erkrankten zumindest auf dem Weg zur Arbeit aus Rücksicht einen Mundschutz tragen. Es wäre doch eine Schande, die schönen Modelle aus Stoff, die sich manche jetzt sogar selbst genäht haben, (nach dem Ende der Coronavirus-Pandemie) für immer in der Schublade liegen zu lassen."