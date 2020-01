Predigt statt Musik: Kirche überträgt Messe in Fitnessstudio

Eine Kirchengemeinde in Solingen in Nordrhein-Westfalen hat mehrere Tage lang ihre Predigten versehentlich über ihre Mikrofonanlage in ein benachbartes Fitnessstudio übertragen.

Wie der Gemeindepfarrer berichtete, hatten die Mikrofone des Pfarrers und der Fitnesstrainer für einige Zeit auf derselben Frequenz gefunkt, so dass die Lautsprecher im Fitnessstudio die Predigt übertrugen.

Es seien immer wieder stückweise Predigtteile übertragen worden, sagte der Manager des Fitnessstudios dem Solinger Tageblatt. Die Mitarbeiter hätten sich die Herkunft erst nicht erklären können. Die Lautsprecher abzuschalten, sei nicht möglich gewesen, weil sie für den Betrieb des Studios benötigt wurden.