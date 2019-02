PR-Unternehmer warb mit Umweltaktivistin Greta um Kapital

Dass Greta Thunberg, die mittlerweile von Leonardo DiCaprio und Arnold Schwarzenegger gepriesen wird, ein gutes Zugpferd oder auch eine Gefahr für das Image sein kann, ist den öffentlichen Personen in Schweden bewusst. So auch der bekannteste schwedische Unternehmerin Isabelle Löwengrip, die auf Instagram ihre von Thunberg verteufelten Flugreisen und ihre Kosmetikprodukte feiert. Der blondgelockte Medienstar Löwengrip lud nun Greta ein, in ihrer Firma als Umweltberaterin zu wirken. Thunberg hat bislang noch nicht auf das in Schweden heiß diskutiert PR-Angebot reagiert.