Warum Briefkästen in England plötzlich Weihnachtslieder singen

Sie spielen bekannte Melodien wie "Jingle Bells", "We Wish You A Merry Christmas" und "Deck The Halls". "Es gibt nichts Besseres, als Weihnachtskarten an Freunde und Familie zu schicken und ein bisschen festliche Freude zu versprühen", sagte die Londoner Bezirksrätin Patricia McAllister, die das Amt des Lord Mayor von Westminster bekleidet, der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. In London wurde ein Briefkasten auf der Oxford Street für die Aktion ausgewählt.