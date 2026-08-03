Beliebte Urlaubsstrände gesperrt: Hochgiftige Meerestiere an der Küste

An der französischen Atlantikküste wurden vorsorglich mehrere Strände wegen Portugiesischer Galeeren gesperrt. Betroffen sind Mimizan, Ilbarritz bei Biarritz sowie Küstenabschnitte in der Bretagne und im Baskenland, wie vol.at berichtet.

Die Tiere werden aufgrund ihres Aussehens häufig mit Quallen verwechselt. Sie besitzen eine blau-violette „Blase“ sowie lange Tentakel, die zehn bis 30 Meter lang werden können und mit giftigen Nesselzellen besetzt sind. Tatsächlich handelt es sich bei Portugiesischen Galeeren jedoch nicht um einzelne Tiere, sondern um eine Kolonie aus vielen spezialisierten Polypen, die als eine Einheit zusammenarbeiten.

Die Portugiesische Galeere ist weltweit verbreitet und kann bei Berührung schmerzhafte Hautverletzungen verursachen. In seltenen Fällen kann es auch zu schweren körperlichen Reaktionen kommen. Vor allem Kindern, Allergikern und Menschen mit empfindlicher Haut wird geraten, Abstand zu den Meerestieren zu halten und Verletzungen nach einem Kontakt sorgfältig behandeln zu lassen.