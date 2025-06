Im australischen Tasmanien hat eine Frau eine seltene Sichtung gemacht: Sybil Robertson spazierte Montag mit ihrem Hund am Ocean Beach entlang, als sie plötzlich eine Gruppe an Menschen entdeckte. Als sie nähertrat, wurde ihr eine unfassbare Szene offenbart – die Personen starrten auf einen Riemenfisch (auch Bandfisch genannt), der rund zwei Meter lang war.

Fisch war rund zwei Meter lang

Wie ABC News berichtet, wird das Lebewesen nur selten an der Oberfläche gesichtet und gehört zu den längsten Knochenfischen der Welt. Robertson postete in einer Facebook-Gruppe namens "Citizen Scientists of Tasmania" Fotos des Tieres und berichtete, dass der Fisch knapp zwei Meter lang war sowie mehrere Verletzungen aufwies. Die anwesenden Personen am Strand kontaktierten die Behörden, die das Tier untersuchen sollten.