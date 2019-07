Polizistenmord in Italien: US-Bürger verhaftet

Der gewaltsame Tod eines Polizisten in Italiens Hauptstadt Rom hat für Erschütterung im ganzen Land gesorgt. Der 35-jährige Polizist sei in der Nacht auf Freitag unweit des Vatikans umgebracht worden, als er nach einem Taschendiebstahl die zwei mutmaßlich dafür verantwortlichen Täter anhalten bzw. stoppen wollte, hatte die Polizei am Freitag mitgeteilt. Einer der Täter habe ein Messer gezückt und den Polizisten mit acht Stichen getötet.

Am Abend sind schließlich zwei amerikanische Staatsbürger festgenommen worden, die offenbar im Tatverdacht stehen, berichtete die Agentur Ansa. Einer der beiden hat die Tat mittlerweile gestanden. Das ist insofern bemerkenswert, als die Carabinieri zuvor noch erklärt hatten, dass es sich bei dem Mörder höchstwahrscheinlich um einen Nordafrikaner gehandelt habe.