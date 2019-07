Polizistenmord erschüttert Italiener

Während „Russiagate“ Salvini innenpolitisch unter Druck bringt – er das Thema aber totzuschweigen versucht (siehe oben) – setzt er voll auf sein Leibthema, um seine eigenen Schlagzeilen zu machen: Migration. Und Kriminalität. Der „Bastard“ soll „sein Leben lang hinter Gittern“ bleiben und „Zwangsarbeit“ verrichten müssen, twitterte Salvini emotionsgeladen. „Null Toleranz“ fordert seine Lega.

Erst am Tag davor hatte er einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der für private Seenotretter in italienischen Hoheitsgewässern in Zukunft Geldstrafen von bis zu einer Million Euro vorsieht, statt wie bisher 50.000. Manche Seenotretter haben sich allerdings bereits am Freitag zu Wort gemeldet: Die Androhung schrecke sie nicht ab.