Polizei-Panne: Wie ein Urlauber zum Flugzeugentführer wurde

Dreitägiger Irrflug

Die Maschine mit 153 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord war damals auf dem Weg von Athen nach Rom gekapert worden. Anschließend pendelte sie tagelang zwischen Beirut und Algier hin und her. Bei einem Stopp in Beirut wurde einer der Passagiere, ein Amerikaner, von den Terroristen getötet.

Schließlich landete die Maschine am 17. Juni in Beirut, von wo sie nicht mehr abhob. Die verbliebenen Geiseln blieben aber vorläufig in der Macht der schiitischen Terroristen. Während wochenlanger Verhandlungen kamen nach und nach alle übrigen Passagiere und Besatzungsmitglieder frei.