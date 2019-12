Polizei: Gericht hebt Haftentlassung im Tötungsfall von Augsburg auf

Im Fall des getöteten 49-Jährigen in Augsburg ist die Entscheidung des zuständigen Landgerichts über die Haftentlassung von sechs Tatverdächtigen laut Polizei aufgehoben worden.

Der Verteidiger eines der sechs Verdächtigen sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Freitagabend, dass sein Mandant am Freitag wieder festgenommen worden sei. Er werde vermutlich am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, so der Anwalt.

Die sechs Tatverdächtigen waren am Nikolaustag auf dem Augsburger Königsplatz in einen Streit mit dem 49-Jährigen involviert gewesen, in dessen Verlauf ein siebenter aus der Gruppe das Opfer mit einem einzigen Schlag getötet haben soll.