Polizei beschlagnahmte 800 Kilo illegale Böller in den Niederlanden

Die niederländische Polizei hat bei Kontrollen und Durchsuchungen insgesamt rund 800 Kilogramm illegale Böller und Feuerwerkskörper beschlagnahmt. In einer Halle in Terneuzen unweit der belgischen Grenze seien nach einem anonymen Hinweis 250 Kilo Böller gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

➤ Mehr lesen: Böller, die in Wirklichkeit Bomben sind: Wo die illegale Ware herkommt

Bei einer Verkehrskontrolle in Alkmaar wurden 180 Kilo verbotene Feuerwerkskörper entdeckt. Auch andernorts wurde die Polizei fündig.