Polizei bei "Rave the Planet" zu Techno-Fans: "Bitte entkleiden Sie sich nicht"

Die Wasserrettung DLRG berichtete bei Twitter, am Bundestag seien bei laufendem Schiffsverkehr mehrere Personen in die Spree gesprungen. Helfer seien vor Ort und würden die Menschen aus dem Wasser geleiten. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist nach eigenen Angaben bis in die Nacht im Bereich der Innenstadt im Einsatz wegen der Veranstaltung, an der Zehntausende Menschen teilnahmen.