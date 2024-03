Plus 32 Prozent: Erwachsenentaufen boomen in Frankreich

Die katholische Kirche in Frankreich meldet einen überraschenden Boom von Erwachsenen, die sich taufen lassen. Wie die Französische Bischofskonferenz in Paris laut Kathpress mitteilte, legte die Zahl der in diesem Jahr für Ostern angemeldeten Erwachsenentaufen im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf landesweit 7.135 zu.

Besonders stark sei der Anteil der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren gewachsen, hier habe es in den vergangenen fünf Jahren landesweit einen Zuwachs um 150 Prozent gegeben. Ihr Anteil an den Erwachsenentaufen liege mittlerweile bei 36 Prozent. Der Anteil der Studenten liege bei 23 Prozent. Unter den künftigen Katholiken seien mit 62 Prozent deutlich mehr Frauen als Männer.

In Frankreich finden wie in den meisten anderen Ländern die Erwachsenentaufen traditionell in der Osternacht statt. Vor der Taufe ist eine mehrmonatige Vorbereitungsphase, das sogenannte Katechumenat, Pflicht. Die neu getauften Erwachsenen erhalten in der Regel unmittelbar nach der Taufe auch die Sakramente der Erstkommunion und der Firmung.

Auch in Österreich werden rund 130 Jugendliche und Erwachsene zu Ostern das Taufsakrament empfangen. Im Verlauf des Jahres gibt es in den Diözesen aber auch weitere Erwachsenentaufen.