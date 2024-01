Piraten griffen 120 Schiffe an: Wer sind die modernen Seeräuber?

Wer sind die modernen Seeräuber?

Augenklappe, Holzbein und Papagei: Mit den romantisierten Abenteurerfiguren, an die wir beim Wort „Pirat“ denken, haben die Seeräuber der Gegenwart wenig gemein. Tatsächlich sind Piraten in vielen Fällen einfache Fischer, die an der Küste Afrikas leben. Oft ist es ihre Armut, die sie in die Kriminalität treibt.