England

Schnee & Fußball sind schuld: Himmel leuchtet plötzlich knallpink

Pinker Himmel über einer Häuserfront in Birmingham
In England sorgte der Schneesturm Goretti in Kombination mit Stadionlicht für ein bizarres Farbspiel.
Von Monika Kässer
13.01.26, 11:19

In den vergangenen Tagen haben sich in den sozialen Medien Dutzende Videos und Fotos eines ungewöhnlichen Schauspiels in England verbreitet. Zu sehen ist ein Himmel, der in grellem Pink leuchtet und ganze Wohnviertel in ein rosafarbenes Licht taucht. Selbst Häuserfassaden und die schneebedeckte Straße erstrahlen in dieser Farbe. 

Eine Nutzerin bringt die Verwunderung vieler in den Kommentaren zu einem TikTok-Video der bizarren Szenerie auf den Punkt: "Ist das echt?"

Leuchtend pinkfarbener Himmel gibt Rätsel auf

Das faszinierende Farbspiel ereignete sich vor wenigen Tagen im Zuge des Sturms Goretti, der starke Winde, Regen und vor allem heftigen Schnellfall nach England brachte. Beobachtet wurde das pink-violette Leuchten unter anderem in Hednesford in der Grafschaft Staffordshire, besonders deutlich jedoch im Stadtzentrum von Birmingham. 

Grund für Farbspiel: Schneefall, Wolkendecke und LED-Flutlichter

Was auf den ersten Blick unheimlich und rätselhaft erscheinen mag, hat eine vergleichsweise einfache und nachvollziehbare Erklärung. BBC-Wettermoderator Simon King erläuterte, dass die dichte Wolkendecke in Kombination mit Schneefall den Himmel besonders stark reflektieren ließ. Als entscheidende Lichtquelle wurde das Fußballstadions St Andrew’s in Birmingham City identifiziert. 

Dort kommen zur Rasenpflege leistungsstarke LED-Flutlichter in kräftigem Pink zum Einsatz, die laut dem Fußballverein Hednesford Town "dem Rasen beim Wachsen und Regenerieren helfen". Der Fußballklub Birmingham City FC kommentierte das Phänomen in den sozialen Medien mit einem Augenzwinkern: "Our bad guys sorry 🫣" (Unsere Schuld, Leute, sorry").

Bei tiefer Wolkendecke und starkem Schneefall kann solch eine künstliche Beleuchtung vom Himmel zurückgeworfen werden und das ungewöhnliche Farbspiel erzeugen. Straßenlaternen und beleuchtete Gebäude können der temporäre Effekt zusätzlich verstärkt.

