"Phanfone" traf mit 200km/h auf Philippinen: Mehrere Tote

Mindestens zwölf Menschen werden noch vermisst. Der Sturm hatte am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern auf der Visayas-Inselgruppe im Zentrum der Philippinen gewütet und in entlegenen Dörfern wie auch in Touristenorten schwere Schäden angerichtet. " Phanfone" riss Dächer ab, stürzte Strommasten um und löste Überschwemmungen aus. Am Donnerstag war zunächst von 16 Toten die Rede gewesen.