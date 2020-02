Video: Paviane entführten in Südafrika ein Löwenbaby

Eine Pavianmutter hat ein Löwenbaby entführt und will es selber aufziehen: Diese Situation haben Touristen im Krüger-Nationalpark in Südafrika gefilmt. "Eine Gruppe von Pavianen hatte ein kleines Löwenbaby auf einen Baum verschleppt - wir dachten zunächst, es sei tot", erklärte Kurt Schultz vom gleichnamigen Safariunternehmen am Montag.