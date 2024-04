Schock für Touristen in Thailand: Fähre brannte lichterloh

Zu dem Feuer sei es wenige Kilometer vor der Anlegestelle im Maschinenraum des Schiffs gekommen, berichtete die Zeitung Bangkok Post in Berufung auf die Einsatzkräfte. Mehr als 100 waren Menschen an Bord. Wie das Außenministerium der APA am Nachmittag erklärte, seien jedoch keine Österreicherinnen und Österreicher darunter gewesen.