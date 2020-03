Schlafen auf Parkplatz: Coronavirus zeigt Amerikas soziale Not

Die ohnehin Bedürftigen trifft es in der Coronavirus-Krise besonders hart. Das gilt in den USA noch mehr als in großen Teilen Europas mit seinen besser ausgestatteten Sozialsystemen.

In der Glücksspielstadt Las Vegas müssen viele Obdachlose seit mehreren Tagen auf einem Parkplatz übernachten, nachdem ihre nächtliche Unterkunft wegen eines Corona-Falls vorübergehend schließen musste. Insgesamt stehen laut Nachrichtenagenturen 500 Menschen durch den Krankheitsfall ohne Nachtquartier da.