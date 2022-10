Paris: Zwölfjährige zerstückelt und in Koffer gesteckt

Koffer im Innenhof

Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, wurde der Koffer im Innenhof des Hauses gefunden, in dem die Familie des Mädchens wohnt und der Vater als Hausmeister arbeitet. Der Leichnam der Zwölfjährigen war demnach mit Tüchern bedeckt. Neben dem Koffer mit der zerstückelten Leiche standen noch zwei kleinere Koffer.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurden noch in der Nacht drei Verdächtige in der Nähe des Fundorts festgenommen. Am Samstagmorgen wurde eine vierte Verdächtige in Bois-Colombes nordwestlich von Paris festgenommen. All vier seien in Polizeigewahrsam genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Am Nachmittag gab es nach Angaben aus Ermittlerkreisen noch zwei weitere Festnahmen.

Das zehnstöckige Haus, in dem die Familie wohnt steht in einem Viertel des 19. Pariser Arrondissement, in der sich sowohl Wohnhäuser als auch Geschäfte befinden. Vor dem Haus zündeten Menschen Kerzen an und legten Blumen und Karten nieder. Für die Schülerinnen und Schüler der Schule, die das Mädchen besuchte, sollte ab Montagmorgen psychologische Hilfe angeboten werden.