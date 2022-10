Paris: Haitianischer Sänger starb während eines Konzerts

Der haitianische Regierungschef Ariel Henry erklärte auf Twitter, er sei "schockiert über den plötzlichen Tod des jungen und sehr talentierten Künstlers". Der in Haiti geborene Rapper Wyclef Jean bezeichnete Mikaben in einem Interview mit der Zeitung "The Miami Herald" als "einen der einflussreichsten und inspirierendsten jungen Künstler unserer Generation".

Mikaben, Sohn des bekannten Sängers Lionel Benjamin, wurde 1981 in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince geboren und war unter anderem als Sänger und Produzent tätig. Er wirkte an mehreren Hits der Band Carimi mit, darunter "Baby I Missed You" und "Fanm sa Move".