Am Freitagabend verschwand ein 23-jähriger Patient , noch bevor er in der Würzburger Uniklinik wegen der Einnahme einer gefährlich hohen Menge an Schmerzmitteln versorgt werden konnte. Infolgedessen kam es zu einem größeren Einsatz der Polizei. Kurze Zeit später konnte der Vermisste ausfindig gemacht und medizinisch versorgt werden.

Lebensgefährliche „Paracetamol-Challenge“

Wie aus einer Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken hervorgeht, wurden die Einsatzkräfte am 14. August gegen 18.45 Uhr vom Klinikpersonal über den abgängigen Patienten informiert. Der 23-Jährige gab selbst an, im Zuge einer „TikTok-Challenge“ größere Mengen Paracetamol eingenommen zu haben.

Noch bevor er ärztlich behandelt werden konnte, verschwand dieser jedoch aus seinem Krankenzimmer. Das Ausbleiben einer Behandlung könne nach Angaben eines Arztes zu lebensgefährlichen Organschäden führen.