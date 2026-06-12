In Yonkers im Westchester County (New York) trauert eine Familie um ihren zwölfjährigen Sohn. Der Bub ist am 10. Juni in der Schule erstickt. Die Polizei geht davon aus, dass eine TikTok-Challenge damit zu tun haben könnte.

Wie News 12 Westchester berichtet, habe sich der Vorfall an der Justice Sonia Sotomayor Community School ereignet. Der Bub war gerade am Essen, als er plötzlich Probleme hatte, Luft zu holen. Der Zwölfjährige wurde bewusstlos, das Schulpersonal versuchte, lebensrettende Maßnahmen durchzuführen. "Alles, worauf unsere Leute geschult wurden, wurde im Rahmen der Ersten Hilfe angewendet – Heimlich-Manöver, Rückenschläge, Herzmassage, verschiedene Maßnahmen wurden durchgeführt“, sagte Yonkers-Schulleiter Anibel Soler Jr. Doch kurz darauf verstarb der Schüler im Krankenhaus.

In einem weiteren Statement schreibt Soler auf Facebook: "Es gibt keine Worte, um die Tiefe der Traurigkeit auszudrücken, mit der wir heute hier in den Yonkers Public Schools kämpfen. In diesem Moment trauern wir um ein Kind, beten für eine Familie und halten uns, um einander zu unterstützen und zu trösten.“

TikTok-Challenge als Todesursache?

Die Polizei untersucht nun, ob eine TikTok-Challenge mit dem Tod des Kindes zusammenhängen könnte. Die sogenannte "One Bite“-Challenge steht dabei im Raum: Bei dieser "Herausforderung“ geht es darum, ein Lebensmittel oder Gericht mit einem einzigen Bissen zu konsumieren. Im Netz verbreiten sich zahlreiche Videos dazu. Gleichzeitig wird davor gewarnt, da ein hohes Erstickungsrisiko besteht. Die Beamten gehen davon aus, dass der Schüler die Challenge mit einem Donut bewältigen wollte.

Die Untersuchungen zu dem Todesfall laufen an. Soler Jr. sagte gegenüber News 12 Westchester dazu: "Ich denke, es ist auch wichtig zu wissen, dass uns keine Handyaufnahmen oder Ähnliches bekannt sind. Wir wissen nichts über TikTok. Wir wissen jedoch, dass die Yonkers Police Department ermittelt.“