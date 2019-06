Papua-Neuguinea: Armee wegen Vulkanausbruchs im Einsatz

Der Vulkan hatte in den vergangenen Tagen kilometerhohe Aschewolken ausgestoßen. Freitagfrüh gab es nach Angaben des nahe dem Vulkan gelegenen Rabaul-Beobachtungszentrums eine einmalige Explosion, seither habe sich die Aktivität wieder etwas abgeschwächt.

Östliche Neubritannier sind noch gelassen

Ausnahmsweise nicht betroffen ist diesmal die Stadt Rabaul, die im Osten Neubritanniens liegt. Rabaul liegt am Fuße zweier Vulkane, die daueraktiv sind und regelmäßig Asche spucken. Der letzte große Ausbruch fand 1994 statt. Damals wurde die gesamte Stadt zerstört.

Dementsprechend gewohnt haben sich Neubritanniens Bewohner an die immerwährende Gefahr. Dickson Kondaul, der für die Fischerei-Industrie in Rabaul arbeitet, zeigt sich gegenüber dem KURIER gelassen: "Der Vulkan, der ausgebrochen ist, liegt in der westlichen Provinz Kimbe. Das betrifft uns nicht."

Neubritannien hieß vormals Neumecklenburg, als es noch einer deutschen Kolonie angehörte. Danach kam es in britischen Besitz und litt stark unter dem Zweiten Weltkrieg. Australier und Japaner lieferten sich auf der kulturell noch heute unglaublich vielfältigen Insel heiße Schlachten, in die auch regelmäßig Einheimische involviert wurden.

Rabaul beheimatet neben der Stadt Finschhafen, die im Osten der Hauptinsel Neuguinea liegt, die letzten Bewohner Papua-Neuguineas, die "Unserdeutsch" sprechen, ein leicht abgewandeltes, aber verständliches Deutsch.

Auch Ausbruch auf Manam

Vulkanologen berichteten unterdessen von einem weiteren Ausbruch auf der nahegelegenen Vulkaninsel Manam. Nach Angaben des australischen Darwin-Zentrums für Vulkanasche-Warnungen zeigten Satellitenbilder eine anhaltende Eruption. Manam zählt zu den aktivsten Vulkanen Papua-Neuguineas. Der Vulkan brach zuletzt im Jänner aus.