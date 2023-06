Papst wird in den nächsten Tagen das Krankenhaus verlassen

Papst Franziskus, der sich vergangene Woche einer Darmoperation unterzogen hat, wird voraussichtlich in den nächsten Tagen aus dem römischen Gemelli-Krankenhaus entlassen. "Der Heilige Vater hat sich in der Nacht gut erholt. Das medizinische Personal berichtet, dass sein klinischer Verlauf regulär und ohne Komplikationen verläuft, sodass seine Entlassung in den nächsten Tagen geplant ist", so Vatikan-Pressesprecher Matteo Bruni.

Im Laufe des Vormittags widmete sich der Papst der Arbeit. Vor dem Mittagessen begab er sich in die Kapelle seiner Privatwohnung, wo er die Kommunion empfing, berichtete Bruni.

➤ Mehr lesen: "Vielleicht kommt er zum Fenster der Gemelli-Klinik"