Papst weist Spekulationen um Gesundheitsprobleme zurück

Franziskus erläuterte an Bord des Flugzeugs auch seine Vision einer "Kirche für alle". Sie stehe "allen offen", doch gebe es auch "Gesetze, die das Leben innerhalb der Kirche regeln", sagte er auf die Frage zum Ausschluss von Frauen und Homosexuellen von bestimmten Sakramenten. "Das bedeutet nicht, dass sie verschlossen ist", erklärte Franziskus. "Die Kirche ist Mutter - sie nimmt jeden auf." Das gelte für alle: Kranke und Gesunde, Alte und Junge, gute und böse Menschen.

Scharfe Kritik äußerte der Papst an der Situation von Geflüchteten in Auffanglagern in Nordafrika. "Das Mittelmeer ist ein Friedhof - aber es ist nicht der größte Friedhof. Der größte Friedhof ist Nordafrika, es ist schrecklich", sagte er. Die Menschen würden in "Konzentrationslagern" ausgebeutet. Manche würden in der Wüste zwischen Tunesien und Libyen "zum Sterben zurückgelassen".