Papst verlangt strengeres Vorgehen gegen Missbrauch

Besonders mahnte er Zuwendung zu Schwerkranken und Sterbenden an. Niemand dürfe angesichts unheilbarer Leiden im Stich gelassen werden. „Aufgrund seiner ewigen Bestimmung bewahrt das menschliche Leben seinen ganzen Wert und seine ganze Würde unter allen Umständen, auch in Ungewissheit und Zerbrechlichkeit“, so der Papst.