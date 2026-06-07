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Welt

Massen-Ansturm: Papst-Messe in Madrid vor Millionen-Publikum

Die Gläubigen versammelten sich Sonntagfrüh zu einem Gottesdienst mit Fronleichnamsprozession auf dem zentralen Cibeles-Platz und in den umliegenden Straßen.
07.06.2026, 11:25

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Der Papst hält während einer Messe eine große Hostie mit beiden Händen hoch, im Vordergrund stehen Kerzen.

Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind anlässlich eines Gottesdiensts mit Papst Leo XIV. in der spanischen Hauptstadt Madrid zusammengekommen. Die Gläubigen versammelten sich Sonntag früh zu einem Gottesdienst mit Fronleichnamsprozession auf dem zentralen Cibeles-Platz und in den umliegenden Straßen, wie die Organisatoren der Großveranstaltung berichteten. Das katholische Kirchenoberhaupt war am Vortag von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden.

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Die königliche Familie nahm auch an der Messe auf der "Plaza de Cibeles" teil. Dort befindet sich auch das Madrider Rathaus. Weitere Stationen der einwöchigen Reise von Leo XIV. sind Barcelona und die Kanarischen Inseln.

Papst Leo XIV fährt in seinem Papamobil durch eine jubelnde Menschenmenge, in der spanische Flaggen geschwenkt werden.

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