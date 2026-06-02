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Papst setzt auf Frau für Schlüsselamt der Vatikan-Kommunikation
Eine Frau übernimmt erstmals die Kommunikationsspitze des Heiligen Stuhls. Hinter der Personalie steckt mehr als nur ein Prestigegewinn für Laien.
Zusammenfassung
- Papst Leo XIV. ernennt erstmals eine Frau, Maria Montserrat Alvarado, zur Präfektin des vatikanischen Kommunikationsdikasteriums.
- Alvarado übernimmt die Leitung der Medienarbeit des Heiligen Stuhls, inklusive Presseamt, Vatican News, Radio Vatikan und Social Media.
- Die Ernennung gilt als Signal für den Reformkurs und die stärkere Einbindung von Frauen in Führungspositionen der vatikanischen Verwaltung.
Papst Leo XIV. hat erstmals eine Frau an die Spitze der vatikanischen Kommunikation berufen. Die mexikanisch-US-amerikanische Journalistin Maria Montserrat Alvarado wird neue Präfektin des Kommunikationsdikasteriums und übernimmt damit die Leitung jener Behörde, die für die Medienarbeit des Heiligen Stuhls verantwortlich ist. Unter anderem etwa Vatikan News, Radio Vatikan sowie der Social-Media-Kanäle des Papstes.
Vorgänger als erster Laie an Behördenspitze
Wie der Vatikan bekanntgab, folgt Alvarado auf den bisherigen Amtsinhaber Paolo Ruffini (69), der das Amt seit 2018 innehatte. Ruffini war der erste Laie, also Nichtgeistliche, der an die Spitze einer Vatikanbehörde berufen wurde. Das Kommunikationsdikasterium koordiniert unter anderem die Arbeit des vatikanischen Presseamts, von
Alvarados Ernennung gilt als weiterer Schritt, Frauen in Führungspositionen innerhalb der vatikanischen Verwaltung einzubinden. Bereits in den vergangenen Jahren wurden einige Schlüsselposten mit Frauen besetzt. Alvarado ist nun die erste Frau an der Spitze der vatikanischen Kommunikation und zählt somit zu den ranghöchsten Frauen innerhalb der Römischen Kurie.
Beobachter werten die Personalentscheidung als Signal für den Reformkurs von Papst Leo XIV. Das Kommunikationsdikasterium spielt eine zentrale Rolle bei der Außendarstellung des Heiligen Stuhls und der weltweiten Vermittlung päpstlicher Botschaften. Mit der Berufung Alvarados erhält eine der sichtbarsten Vatikanbehörden eine weibliche Handschrift.
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