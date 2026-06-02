Papst Leo XIV. hat erstmals eine Frau an die Spitze der vatikanischen Kommunikation berufen. Die mexikanisch-US-amerikanische Journalistin Maria Montserrat Alvarado wird neue Präfektin des Kommunikationsdikasteriums und übernimmt damit die Leitung jener Behörde, die für die Medienarbeit des Heiligen Stuhls verantwortlich ist. Unter anderem etwa Vatikan News, Radio Vatikan sowie der Social-Media-Kanäle des Papstes.

Vorgänger als erster Laie an Behördenspitze

Wie der Vatikan bekanntgab, folgt Alvarado auf den bisherigen Amtsinhaber Paolo Ruffini (69), der das Amt seit 2018 innehatte. Ruffini war der erste Laie, also Nichtgeistliche, der an die Spitze einer Vatikanbehörde berufen wurde . Das Kommunikationsdikasterium koordiniert unter anderem die Arbeit des vatikanischen Presseamts, von

Alvarados Ernennung gilt als weiterer Schritt, Frauen in Führungspositionen innerhalb der vatikanischen Verwaltung einzubinden. Bereits in den vergangenen Jahren wurden einige Schlüsselposten mit Frauen besetzt. Alvarado ist nun die erste Frau an der Spitze der vatikanischen Kommunikation und zählt somit zu den ranghöchsten Frauen innerhalb der Römischen Kurie.