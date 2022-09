Papst Johannes Paul I. wurde selig gesprochen

"Der neue Selige hat in der Freude des Evangeliums, kompromisslos, liebevoll bis zum Ende gelebt", sagte Papst Franziskus. "Er verk√∂rperte die Armut des J√ľngers, der die Versuchung √ľberwindet, das eigene Ich in den Mittelpunkt zu stellen und den eigenen Ruhm zu suchen. Nach dem Vorbild Jesu war er ein sanftm√ľtiger und dem√ľtiger Hirte", so Franziskus.

Nach der Seligsprechung ertönten in der Dolomiten-Bergortschaft Canale d'Agordo, dem Geburtsort des neuen Seligen, die Glocken. Die ganze Kleinstadt hatte sich auf dem Luciani gewidmeten Platz versammelt, um die Zeremonie auf dem Petersplatz auf einer Großleinwand zu verfolgen. Etwa 100 Gläubige aus Canale d'Agordo waren in Rom, um an der Seligsprechung teilzunehmen. Weitere 300 reisten mit Bussen aus der gesamten Diözese Belluno, zu der Canale d'Agordo gehört, nach Rom.