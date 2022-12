Papst feiert 86. Geburtstag: Festtag ohne Pomp und Gloria

Auf die Frage, welches Geschenk er gern hätte, antwortete der Papst in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung ABC, das am Samstag in einer Vorausversion veröffentlicht wurde und am Sonntag in voller Länge erscheinen wird: "Frieden in der Welt. Wie viele Kriege gibt es auf der Welt! Die Situation in der Ukraine berührt uns am meisten, aber denken Sie auch an Myanmar, den Jemen, Syrien, wo seit 13 Jahren gekämpft wird ..."