Pakistan: Vater tötet Tochter wegen TikTok-Videos

In Pakistan hat ein Vater seine 15-jährige Tochter wegen Videos auf der Online-Plattform TikTok erschossen.

Der Mann habe die Aufnahmen in den sozialen Medien als unanständig empfunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er sei festgenommen worden. Nach einem Verwandten, der möglicherweise an der Tat beteiligt war, werde gefahndet. Die Familie hat laut Polizei zuvor in den USA gelebt, wo auch die getötete Tochter geboren wurde.

Erst kürzlich sei die Familie nach Pakistan in die südwestliche Stadt Quetta zurückgekehrt. Bereits vor der Tat sei es aufgrund ihrer Online-Videos zu Konflikten zwischen dem Teenager und dessen Angehörigen gekommen.