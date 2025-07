In Pakistan sind nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde vor Ort seit Beginn des Monsunregens mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 250 Menschen seien verletzt worden, hieß es weiter.

Die meisten Opfer seien in der bevölkerungsreichsten Provinz des Landes Punjab zu beklagen, wo mehrere Städte auch am Dienstag mit Überschwemmungen durch heftige Regenfälle kämpften. In vielen Fällen sei die Todesursache auf einstürzende Häuser durch Wassermassen zurückzuführen.