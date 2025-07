Unwetter: Erdrutsch in Italien, Menschen in Spanien von Flut mitgerissen

Nach heftigem Regen löste sich ein Erdrutsch vom Marcora-Gipfel im Gebiet von Belluno. Die Staatsstraße 51 Alemagna, eine wichtige Verkehrsader in Richtung Cortina, musste gesperrt werden. Die Straße war erst am Donnerstag nach einem Erdrutsch wieder geöffnet worden.

Heftige Gewitter haben am Sonntag die italienischen Urlaubsregionen Ligurien und Toskana belastet. Innerhalb nur einer Stunde wurden am Sonntag in der Toskana etwa 5.000 Blitze registriert, teilten die Behörden mit. Es bestand weiterhin die Gefahr starker Gewitter mit Sturmböen.

Nach heftigen Unwettern mit Überschwemmungen suchen Einsatzkräfte der Feuerwehr in der nordostspanischen Region Katalonien nach zwei als vermisst geltenden Menschen. Ein Anrainer im Küstenort Cubelles südlich von Barcelona habe am Samstagabend beobachtet, dass zwei Menschen bei der Überquerung des Flusses Foix auf einem hölzernen Steg von den Fluten mitgerissen worden seien, wie spanische Medien berichteten.

Bahnverkehr ausgesetzt

Die schweren Unwetter führten am Samstagnachmittag in Katalonien und zuvor in der Nachbarregion Aragón aber auch in der Provinz Castellón in der Region Valencia zu Überschwemmungen, Schäden und zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr. Auch Bäume wurden entwurzelt und Ernten zerstört, wie RTVE berichtete.

Die Staatseisenbahn Renfe setzte am Samstagnachmittag den Zugverkehr für Verbindungen mit Barcelona komplett aus und nahm ihn erst wieder am Abend auf, nachdem die Wetterbehörde Aemet die Warnungen für Katalonien aufgehoben hatte. Dennoch mussten etwa 150 gestrandete Bahnreisende auf dem Bahnhof Barcelona Sants die Nacht verbringen, wie RTVE von vor Ort berichtete. In der Region Valencia mussten zwei Frauen nach einem Blitzschlag im Krankenhaus behandelt werden.