Pakistan: Frauen öffentlich geschlagen, ausgezogen und gefilmt

In Pakistan hat ein angeblicher Fall von Selbstjustiz erneut für einen Aufschrei im Land gesorgt. Mehrere Ladenbesitzer eines Marktes im Bezirk Faisalabad in der Provinz Punjab sollen nach Diebstahlsvorwürfen vier Frauen geschlagen, sie ausgezogen und gefilmt haben. Ein Sprecher der Polizei von Faisalabad bestätigte am Mittwoch die Festnahme von fünf Männern wegen Körperverletzung, dem Ausziehen und Filmen von vier Frauen.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Dienstag. Unerträgliche Videos des Geschehens gehen seitdem in pakistanischen sozialen Medien viral. Auf einem ist ein Mann zu sehen, der - umringt von einem männlichen Mob - mit einem Stock auf zwei nackte Frauen einprügelt, die flehen, schreien und weinen. Die schaulustigen Herren dürften mit der Tat durchaus einverstanden sein: Niemand greift ein.