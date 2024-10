Als Luigi Lo Rosso im Jahr 1962 beim Entrümpeln eines Hauses auf Capri ein Bild fand, ahnte dieser nicht, aus welch berühmter Feder dieses stammen könnte. Das verzerrte Portrait einer Frau hing laut The Guardian die nächsten Jahrzehnte in einem billigen Rahmen im Wohnzimmer seiner Familie. Lo Rossos Frau wollte das Bild sogar immer wieder loswerden, da sie es "schrecklich" fand.

The Guardian erklärte die Expertin Cinzia Altieri, die die Unterschrift auf dem Gemälde untersucht hat: "Ich habe monatelang daran gearbeitet und sie mit einigen seiner Originalwerke verglichen. Es besteht kein Zweifel, dass es sich um seine Signatur handelt. Picasso war ein häufiger Besucher der süditalienischen Insel Capri, und das Gemälde, das Picassos Buste de femme (Dora Maar) verblüffend ähnlich ist, wurde vermutlich zwischen 1930 und 1936 angefertigt."

Picasso-Stiftung entscheidet über Echtheit

Der Finder Luigi Lo Rosso ist inzwischen verstorben, aber sein Sohn Andrea setzt sich dafür ein, dass das Gemälde auch von der offiziellen Picasso-Stiftung in Málaga anerkannt wird, die final über die Echtheit entscheidet. Zuvor hatte er sich mehrmals an die Institution gewandt, die jedoch kein Interesse an einer Prüfung des Bildes gezeigt hatte.

Die Familie gab an, dass sie kein finanzielles Interesse verfolge, sondern einfach nur die Wahrheit über das Gemälde herausfinden möchte.