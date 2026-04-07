Eine Schulband aus Ashland (Ohio) wollte bei der großen Parade dabei sein, um ihr musikalisches Talent unter Beweis zu stellen. Doch nur einen Tag vor dem Auftritt kam der Schock: Die Instrumente der Schüler und Schülerinnen wurden gestohlen.

Instrumente aus Anhänger gestohlen Wie News 5 Cleveland berichtet, waren die Jugendlichen der Ashland Highschool 22 Stunden mit ihrer Ausrüstung und den Musikinstrumenten unterwegs, um bei der Parade am 6. April mitzuwirken. „Wir machen diese Reise alle vier Jahre, was sie eigentlich zu einem noch größeren Ereignis macht. Die Jugendlichen haben während ihrer Schulzeit nur einmal die Gelegenheit, bei Disney aufzutreten“, erklärte Marty Kral, Leiter der Musikabteilung und Bandleiter an der Ashland Highschool, gegenüber dem Medium. Der Förderverein der Schule sammelt dafür jahrelang Spenden, damit alle Schülerinnen und Schüler aus dem Chor, dem Orchester und der Band an der Reise teilnehmen können.

Doch als die Gruppe der Musikanten und Musikantinnen ankam und sich auf den Weg zur ersten Chor- und Orchesteraufführung machen wollte, stellte ein Mitarbeiter fest, dass die Schlösser am Anhänger fehlten. Genau der Anhänger, in dem die Instrumente der Kinder und Jugendlichen verstaut wurden. Rund 20 Prozent der Instrumente wurden über Nacht gestohlen.

Freiwillige spendeten Instrumente Kral und sein Assistent kontaktierten lokale Musikgeschäfte, um Leihinstrumente als Ersatz für die gestohlenen Instrumente zu finden. Eltern, die die Kinder und Jugendlichen zu dem Auftritt begleiteten, versuchten, Kontakt zu anderen Highschools aufzunehmen, die bei Disney auftraten. Die Musikabteilung der Schule hatte Glück und so konnten in kürzester Zeit mehrere Leihinstrumente organisiert werden. „Ich glaube, das letzte Instrument kam buchstäblich gegen 00:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag in unseren Besitz“, erklärte Kral.