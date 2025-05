Goldene Kloschüssel gestohlen: Bewährungsstrafe für Briten

Der 36-Jährige wurde wegen seiner Beteiligung an dem aufsehenerregenden Diebstahl der kunstvollen Toilette aus 18-karätigem Gold aus dem Geburtshaus von Winston Churchill , Blenheim Palace , bedingt zu 21 Monaten Haft verurteilt . Zudem muss er 240 Stunden unbezahlte Arbeit leisten, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Montag.

Wo das berühmte Klo bleibt, ist weiterhin ein Rätsel

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Anschluss an die Tat im September 2019 dabei geholfen habe, Teile des Goldes zu verkaufen. Seine Gutmütigkeit sei ausgenutzt worden, sagte der Mann der PA im Anschluss an die Verkündung des Strafmaßes. Was genau mit dem berühmten Klo aus Blenheim Palace geschehen ist, ist nicht gänzlich geklärt.

Ein weiterer Mann war wegen des Diebstahls an sich schuldig gesprochen worden, ein Mann hatte sich dessen schuldig bekannt. Hier steht das Strafmaß jeweils noch aus.