Bekanntes Kunstwerk: Goldene Toilette aus britischem Palast gestohlen

Eine funktionsfähige Toilette aus echtem Gold wurde aus einem britischen Palast gestohlen. Dabei handelt es sich um ein Werk eines italienischen Künstlers, das im Vorjahr weltweit für Amüsement sorgte.

Die „ America“ betitelte Arbeit des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan war ab September 2016 rund ein Jahr im Guggenheim Museum in New York zu sehen und für Besucher auch benutzbar. Später wurde sie dann dank Donald Trump weltweit bekannt: Dieser wollte seine Privatgemächer im Weißen Haus mit dem Gemälde „Landschaft im Schnee“ des niederländischen Malers Vincent Van Gogh schmücken und ließ deswegen beim Guggenheim anfragen. Das Museum verneinte - und bot stattdessen das Goldklo an.