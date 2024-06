In die Seine scheißen: Internet-Aufruf zur Flussverschmutzung

Bewusste Verunreinigung

Nachdem Hidalgo angekündigt hatte, vor den Olympischen Sommerspielen in Paris in der Seine baden zu wollen, um die verbesserte Wasserqualität des Flusses, in dem auch Wettbewerbe stattfinden sollen, unter Beweis zu stellen, will man ihn nun bewusst verunreinigen.

Als geplanter Tag für den Politiker-Sprung in das Seine-Wasser kursiert in den Medien der 23. Juni. In Sozialen Medien hat sich daraufhin eine Initiative formiert, die den Hashtag #JeChieDansLaSeineLe23Juin benutzt. Unverblümt übersetzt heißt das: "Ich kacke am 23. Juni in die Seine." Die Botschaft an "MacronHidalgoNuñez" lautet: "Nachdem sie uns in die Scheiße geritten haben, ist es an ihnen, in unserer Scheiße zu baden." Der Aufruf wurde in Sozialen Medien vieltausendfach geteilt und ergänzt: "Zu den Waffen, Bürger! Bildet eure Bataillone!"