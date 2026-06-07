Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Schießerei bei US-Festival: Zahlreiche Verletzte, Täter flüchtig

Die Polizei geht davon aus, dass es mindestens zwei Schützen gab, die vermutlich aufeinander schossen.
07.06.2026, 07:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelbes Absperrband mit der Aufschrift „POLICE LINE DO NOT CROSS“ vor einem unscharfen Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht.

Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat Ohio sind bei einem Festival zwölf Menschen angeschossen worden. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Polizeivertreter in der Stadt Toledo vor Journalisten. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es mindestens zwei Schützen gab, die vermutlich aufeinander schossen. Zunächst wurde demnach kein Verdächtiger festgenommen, die Fahndung läuft.

Schießerei vor Serbiens Parlament: Ein Mann schwer verletzt

Das Festival in Toledo sei seit vielen Jahren ein beliebtes Event. Zum Tatzeitpunkt am späten Samstagnachmittag seien dort Hunderte Gäste gewesen, erklärte die Polizei. Für die Sicherheit des "Old West End Festivals" seien auch zusätzliche Beamte im Einsatz gewesen. Toledo im Nordwesten von Ohio liegt am Ufer des Eriesees und zählt rund 260.000 Einwohner.

Gouverneur: Festival sollte sicherer Ort für Familien sein

Gouverneur Mike DeWine zeigte sich angesichts des "sinnlosen Verbrechens" erschüttert. "Sommerfestivals sollten sichere Orte sein, an denen Familien Zeit miteinander verbringen können ohne Gewalt fürchten zu müssen." Er sei zuversichtlich, dass die Polizei die Verdächtigen fassen werde, schrieb er auf der Plattform X.

Schüsse auf Volksfest in USA: Mehrere Tote und Verletzte

In den USA kommt es immer wieder zu aufsehenerregenden Fällen von Waffengewalt - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei großen Veranstaltungen. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich, teils auch halbautomatische Waffen. Trotz großen Entsetzens nach besonders schlimmen Vorfällen mit vielen Toten scheitern Bemühungen, die Waffengesetze zu verschärfen, seit Jahren immer wieder.

USA
Agenturen, best  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

Kommentare