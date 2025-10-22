Schießerei vor Serbiens Parlament: Ein Mann schwerverletzt

Vor dem Parlament in der serbischen Hauptstadt Belgrad ist bei einer Schießerei ein Mann schwer verletzt worden. Die Schüsse seien in der Nähe eines Zeltes gefallen, das Anhänger des Präsidenten Aleksandar Vucic errichtet hätten, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Eine Person sei festgenommen worden, die Polizei habe den Tatort gesichert, meldeten zudem örtliche Medien. Staatspräsident Aleksandar Vučić bezeichnete den Vorfall als "Terrorakt". Die Schüsse fielen in einem zwischen dem Parlament und Vučićs Büro gelegenen Park. Dort haben Anhänger des Präsidenten Zelte aufgestellt, um Demonstranten daran zu hindern, sich den Gebäuden zu nähern. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand jedoch keine Protestkundgebung statt.

Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte bewaffnete Sicherheitskräfte, die sich einem der Zelte näherten, während ein Mann vom Tatort weghumpelte. Es fielen einige Schüsse. Dann brach in dem Zelt ein Feuer aus, wie auf einem vom Nachrichtenportal NOVA veröffentlichten Video zu sehen war. Es blieb zunächst unklar, wer die Schüsse abgab oder das Feuer legte, das kurz darauf gelöscht wurde. Ein 70-jähriger Mann habe einem 57-Jährigen ins Bein geschossen und dann auf eine Gasflasche im Zeltlager gefeuert, berichtete Telegraf.rs. Gesundheitsminister Zlatibor Lončar sagte vor der Presse, ein Mann habe eine schwere Verletzung erlitten. Ein weiteres auf X veröffentlichtes und von Reuters verifiziertes Video zeigte einen Mann, der mit den Händen auf dem Rücken am Boden lag, umringt von Polizisten.